В Башкирии министры выйдут на работу уже 3 января Фото: Олег Яровиков В Башкирии министры выйдут на работу уже 3 января Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Кабинету министров Башкирии не светят новогодние каникулы. Министры выйдут на работу уже 3 января. По данным БСТ, такую задачу перед подчиненными поставил премьер-министр Рустэм Марданов.

«Работы много, и к ней необходимо приступать как можно раньше», — сказал Марданов на оперативном совещании.

Напомним, традицию, как можно раньше выходить с новогодних праздников, начал глава Башкирии Рустэм Хамитов. Руководитель региона установил субботу рабочим днем для сотрудников администраций и правительства.