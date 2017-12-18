Константин Толкачев рассказал об опыте «Кибердружины» на Совете законодателей Фото: Олег Яровиков Константин Толкачев рассказал об опыте «Кибердружины» на Совете законодателей Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер регионального парламента Константин Толкачев провел в Государственной Думе заключительное в 2017 году заседание Комиссии Совета законодателей России при Федеральном Собрании по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции. Парламентарии рассмотрели итоги мониторинга законодательства и правоприменительной практики в части борьбы с терроризмом и экстремизмом. С докладом по данной теме выступил Константин Толкачев.

Председатель парламента Башкортостана отметил, что с учетом активного использования экстремистами современных коммуникаций, в том числе социальных сетей, во многих регионах России особое внимание уделяется контрпропаганде радикальной идеологии. В пример он привел опыт Белгородской, Волгоградской, Пензенской областей, Башкортостана и ряда других субъектов, где успешно реализуются проекты молодежного движения «Кибердружина».

«Кибердружинники мониторят контент, выявляя сведения о негативных, проблемных моментах. Комиссия считает необходимым поддержку этого движения», — сказал Председатель Государственного Собрания.

Константин Толкачев подчеркнул, что экстремистские силы сегодня используют современные формы, методы и арсеналы средств, меняют тактику. Отмечены случаи попыток вербовки представителей государственных и муниципальных органов власти, силовых структур, проникновения экстремистов в общественные организации.

«Анализ предложений, поступивших в Комиссию, позволяет считать целесообразным введение ряда правовых новаций, — отметил Константин Толкачев. — Одна из основных — установление административной и уголовной ответственности за несоблюдение требований антитеррористической защищенности всех объектов, подлежащих такой защите. В настоящее время указанные виды ответственности предусмотрены только в отношении антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

В числе других законодательных мер, необходимых для успешной борьбы с экстремизмом, Константин Толкачев назвал введение административной ответственности за распространение информации о террористической организации, введение единой федеральной специальной профессиональной подготовки должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности объектов с массовым пребыванием граждан, расширение полномочий органов юстиции, осуществляющих контроль за финансовой деятельностью НКО, введение норм, усиливающих надзор и контроль реализации органами власти и хозяйствующими субъектами мер, направленных на защиту населения от угроз терроризма.

В ходе заседания были подведены итоги работы Комиссии в 2017 году. За год Комиссия рассмотрела пять проектов федеральных законов, поступивших от региональных парламентов. По двум из них принято решение внести проекты законодательных инициатив в Государственную Думу. По итогам текущего года изменился и сам состав комиссии, в него вошли председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый главком ВКС России, ставший в составе Комиссии заместителем Константина Толкачева, и председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Члены Комиссии утвердили план своей работы в 2018 году. Сегодня во второй половине дня в Госдуме запланировано проведение Совета законодателей России при Федеральном Собрании, в котором также примет участие Константин Толкачев.