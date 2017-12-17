В Уфе открылись елочные базары: где можно купить лесную красавицу и сколько она стоит? Фото: автор



В Уфе открылись елочные базары: где можно купить лесную красавицу и сколько она стоит? Фото: автор

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе начали работать елочные базары. Открыты они будут до 31 декабря. Кстати, традиционно самые большие скидки продавцы делают за несколько часов до Нового года. Пока же стоимость лесных красавиц варьируется от 500 до 5000 рублей. По словам продавцов, цена зависит от высоты ствола, а также пышности и породы дерева. Самыми дешевыми являются елки и сосны: от 500 до 2000 рублей и выше, самыми дорогими — пихты: от 1000 до 5000 рублей, но можно и поторговаться.

Этой зимой в Уфе утверждено 92 елочных базара, на которых будет осуществляться санкционированная торговля зелеными красавицами.

Демский район:

ул. Правды рядом с д. № 21 (около ТК "Алтын")

ул. Правды рядом с д. № 21 (около ТК "Алтын")

ул. Магистральная рядом с д. № 2А

Калининский район:

ул. Г.Мушникова рядом с д. № 20

ул. Гвардейская рядом с д. № 55А, около ТВК "Гвардейский"

ул. Первомайская рядом с д. № 46 (на пересечении улиц Первомайской — А.Невского)

рядом с ТСК "Шакшинский"

рядом с ТСК "Юрматы"

ул. Свободы рядом с д. № 14

Кировский район:

ул. Армавирская рядом с д. № 1Б (напротив ТК "Южный полюс")

ул. Бакалинская рядом с д. № 11

ул. Бакалинская рядом с д. № 25

ул. Кирова рядом с д. № 39

пересечение улиц Кирова и Пархоменко

ул. Менделеева рядом с д. № 7/3 (напротив магазина "Старая Уфа")

ул. Менделеева рядом с д. № 9 (рядом с ООТ "Аптека"), нечетная сторона

ул. Менделеева рядом с д. № 23 (рядом с БРО ВОИ)

ул. Менделеева рядом с д. № 25 (рядом с торговым павильоном "Пышка")

ул. Менделеева рядом с д. № 118 (рядом с аптекой "МедАрт")

ул. Мубарякова рядом с д. № 10/1 (около магазина № 21)

ул. Мубарякова рядом с д. № 10/1 (между павильоном "Связной" и ООТ "Школа МВД")

ул. Пушкина (на пересечении улиц Пушкина — Гафури)

ул. Рабкоров между д. № 5/5 и д. № 7

ул. Рабкоров рядом с д. № 20 (на месте снесенного ТСК "Старая Уфа")

ул. Рубежная рядом с д. № 170 (рядом с въездом в ТК "Метро Кэш энд Керри")

ул. С.Перовской рядом с д. № 21

ул. С.Перовской рядом с д. № 38 (перед зданием ТК "Наша Уфа")

ул. С.Перовской рядом с д. № 52 (на прилегающей территории ТК "Купчиха")

ул. С.Перовской рядом с д. № 52/2 (около торгового комплекса "Южный полюс")

ул. Ст.Кувыкина рядом с д. № 16, около ТК "Кувыкинский"

ул. Ст.Кувыкина рядом с д. № 16/4, около ООО "Кувыкинский"

ул. Ст.Кувыкина рядом с д. № 18/1

ул. Чернышевского рядом с д. № 127 (около ООТ)

Ленинский район:

ул. Ахметова рядом с д. № 326, напротив ТСК "Заречный"

ул. Ахметова рядом с д. № 326/1, около ТСК "Заречный"

пересечение улиц Гафури — Пушкина

ул. Летчиков рядом с д. № 5

ул. Летчиков рядом с д. № 12, около ТК "Любимый"

ул. Пушкина рядом с д. № 35, около ТСК "Пушкинский"

ул. Рабочая рядом с д. № 61, рядом с рынком "Дуслык"

Октябрьский район:

ул. 50 лет СССР рядом с д. № 33/1

ул. 50 лет СССР рядом с д. № 42/1

ул. Ак.Королева рядом с д. № 14

ул. Б.Бикбая около д. № 26, около магазина "Матрица"

ул. Б.Бикбая рядом с д. № 32

Лесной проезд рядом с д. № 6

ул. М.Жукова рядом с д. № 10, около ТСК "Сипайловский"

ул. М.Жукова рядом с д. № 39/2

пересечение улиц М.Жукова и ул. М.Рыльского

ул. М.Рыльского рядом с д. № 17, около ТСК "Гагаринский"

ул. Менделеева рядом с д. № 205А

ул. Менделеева рядом с д. № 207

бул. Молодежный рядом с д. № 8/2

бул. Молодежный рядом с д. № 10, около УМ "Персей"

площадь им. В.И.Ленина

площадь перед Дворцом Спорта

ул. Р.Зорге рядом с д. № 44

ул. Р.Зорге рядом с д. № 45

ул. Р.Зорге рядом с д. № 45/2

пересечение улиц Российская — Кольская

Уфимское шоссе рядом с д. № 34

ул. Энтузиастов рядом с д. № 1, около ТК "Энтузиастов"

ул. Энтузиастов рядом с д. № 6А

ул. Ю.Гагарина рядом с д. № 1/3

ул. Ю.Гагарина рядом с д. № 34

ул. Ю.Гагарина рядом с д. № 36, около ТСК "Корсо"

ул. Ю.Гагарина рядом с д. № 42

Орджоникидзевский район:

ул. Кольцевая рядом с д. № 177

ул. Коммунаров рядом с д. № 67

пр. Октября рядом с д. № 178

ул. Российская рядом с д. № 15

Советский район:

ул. Айская рядом с д. № 64

ул. Бакалинская рядом с д. № 66 Б

ул. Бессонова рядом с д. № 3

ул. И.Якутова рядом с д. № 3/5

ул. Комсомольская рядом с д. № 18 (на территории бывшего ТК "Комсомольский")

ул. Комсомольская рядом с д. № 18 (на территории бывшего ТК "Комсомольский")

ул. Комсомольская рядом с д. № 18 (на территории бывшего ТК "Комсомольский")

ул. Комсомольская рядом с д. № 25 (около ТСК "Енисей")

ул. Комсомольская рядом с д. № 25 (около ТСК "Енисей")

ул. Ленина рядом с д. № 102

ул. Менделеева рядом с д. № 171 (на территории бывшего ТК "Менделеевский")

ул. Менделеева рядом с д. № 171 (на территории бывшего ТК "Менделеевский")

ул. Менделеева между д.д. № 187 и № 193 (вдоль забора)

ул. Менделеева между д.д. № 187 и № 193 (вдоль забора)

ул. Менделеева между д.д. № 187 и № 193 (вдоль забора)

пересечение улиц Менделеева — С.Агиша

Пр.Октября рядом с д. № 18/1, ООТ "Округ Галле"

Пр.Октября рядом с д. № 21, ООТ "Округ Галле"

Пр.Октября, четная сторона, ООТ "Спортивная"

Р.Зорге рядом с д. № 8/1 (возле павильона "Цветы")

бул. Х.Давлетшиной рядом с д. № 16