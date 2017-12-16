Дед Мороз в Уфе – один из самых дорогих в России Фото: Олег Яровиков Дед Мороз в Уфе – один из самых дорогих в России Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В преддверии Нового года эксперты Avito решили выяснить, в каких городах визит новогодних персонажей обходится дороже всего, а в каких дешевле.

Среди городов-миллионников дороже всего визит праздничных персонажей оценивается в Москве. В столице страны средняя цена достигает 3100 рублей. На второй строчке рейтинга — Санкт-Петербург. В городе на Неве услуги Деда Мороза в среднем стоят 2300 рублей. Тройку лидеров замыкает Уфа — в столице Башкирии пригласить «зимнего волшебника» обойдется в 1600 рублей.

Дешевле всего заказать визит Деда Мороза можно в Перми, Нижнем Новгороде и Красноярске (1100 рублей и 1200 рублей).