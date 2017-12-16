В полуфинал конкурса «Лидеры России» прошел сотрудник уфимской администрации Фото: автор В полуфинал конкурса «Лидеры России» прошел сотрудник уфимской администрации Фото: автор

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

31-летний госслужащий из администрации столицы Башкирии Ильдар Ишманов прошел в полуфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Молодой человек узнал о нем от друзей и решил отправить заявку.

«Все ради интереса. После заявки пришел ответ, что необходимо оформить интервью. Оно предательски долго не грузилось, но все-таки прошло. Дальше тестирование и так добрался до полуфинала. Соперники серьезные. И здесь необходимо разбираться во всем понемножку и в чем-то хорошо. Считаю, что у меня хорошо получается решать математические и экономические вопросы», — поделился с агентством «Башинформ» начальник отдела инфраструктурного развития администрации Уфы Ильдар Ишманов.

По мнению Ильдара, у лидера должна быть своя команда, к которой он должен прислушиваться, ставить цели и добиваться их.

«Кто-то лидер, потому что он умеет администрировать. Кто-то берет тем, что он умеет предвидеть, то есть понимает, что нужно будет рынку через 5-10 лет. Третьи просто своим видом показывают, что они лидеры и ни у кого, даже нет сомнений, что он может не быть управленцем. Я сейчас нахожусь в поиске себя, но стараюсь прислушиваться к своей команде», — рассуждает Ильдар Ишманов.

Сотруднику уфимской мэрии симпатизирует государственно-частное партнерство, поэтому при прохождении финального этапа конкурса, Ильдар планирует учиться у министра экономического развития РФ Максима Орешкина.