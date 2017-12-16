Участник конкурса «Лидеры России» из Уфы Альберт Мустафин: «В финале хочу попасть к наставнику Сергею Шойгу» Фото: автор Участник конкурса «Лидеры России» из Уфы Альберт Мустафин: «В финале хочу попасть к наставнику Сергею Шойгу» Фото: автор

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 16 декабря, в Самаре начался один из полуфиналов (второй в Нижнем Новгороде) всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Башкирию на данном этапе представляют 22 участника из Уфы, Стерлитамака, Давлеканово и других районов республики. 34-летний житель столицы Башкирии Альберт Мустафин – руководитель одной из строительных организаций в нефтегазовой области.

«С институтской скамьи я попал на стройку и уже в 24 года я стал руководителем крупного строительного предприятия. Прошло уже более 10 лет, а я все так же нахожусь на той же самой должности. Принимая участие в этом конкурсе, я надеюсь преодолеть те самые барьеры, которые препятствуют моему дальнейшему карьерному росту», — рассказал корреспонденту «Башинформ» управленец.

Самым значимым строительным объектом для себя Альберт считает возведение трубопроводной системы «Заполярье-Пурпе-Самотлор», которому недавно дал стал Владимир Путин.

«Это самый амбициозный проект и аналогов ему сегодня нет в мире. Поэтому я очень горжусь, что мне и моей команде удалось внести лепту в строительство этого проекта», — сказал Альберт Мустафин.

Уфимский управленец признался, что самым сложным для него были математические задания на предыдущих этапах.

«По роду своей должности я уже отошел от этих моментов и моя работа сейчас заключается в контакте с людьми. Я отношу себя к типу руководителей, которые больше нацелены на потребителя, ориентирован на то, чтобы принести пользу людям. Это, на мой взгляд, основная задача лидера».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что победители конкурса смогут на протяжении года поработать с одним из 75 наставников, среди которых политики, общественные деятели, научные сотрудники, управленцы из сфер культуры, ректоры университетов и другие. Уфимец Альберт Мустафин хочет попасть к министру обороны России Сергею Шойгу.