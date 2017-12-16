В Уфе отметят 100-летие со дня образования органов ЗАГС Российской Федерации Фото: Олег Яровиков В Уфе отметят 100-летие со дня образования органов ЗАГС Российской Федерации Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

18 декабря в России будет отмечать 100-ая годовщина со дня образования органов ЗАГС. В связи со знаменательной датой в этот день Государственный комитет республики по делам юстиции проводит торжественное собрание в уфимском Конгрес-холле. На мероприятии планируется участие республиканских и федеральных органов власти.

На протяжении веков вступающие в брак соединяли свои судьбы в церкви.Только торжественное венчание и запись в церковной метрической книге определяли тот факт, что брак является законным.

После Великой Октябрьской революции ситуация в стране изменилась с принятием 18 декабря (по старому стилю) 1917 года декрета СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», уничтожившего

старый порядок брачно-семейных отношений.

За годы своей деятельности органы ЗАГС прошли разные по сложности этапы развития, но единственным приоритетом всегда оставалась – защита законных прав граждан и государственных интересов, реализация государственной политики в области семейных отношений.

В Республике Башкортостан в настоящее время сложилась устойчивая и эффективно действующая система органов записи актов гражданского состояния. Деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляют 242 сотрудника в 73 территориальных отделах ЗАГС. Ежегодно ими регистрируются в среднем 160 тысяч актов гражданского состояния и совершается более 300 тысяч юридически значимых действий. По количеству регистрируемых актов гражданского состояния Башкортостан занимает лидирующие позиции в Приволжском Федеральном округе.