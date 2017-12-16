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16 декабря Суббота

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В Башкортостане уничтожили запрещенные к ввозу яблоки и груши

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане уничтожили запрещенные к ввозу яблоки и груши Фото: автор

В Башкортостане уничтожили запрещенные к ввозу яблоки и груши Фото: автор

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане уничтожили запрещенные к ввозу более 40 кг яблок и почти 13 кг груш из Польши. Подкарантинные фрукты были обнаружены в ходе проверки Управления Россельхознадзора по республике на территории оптового рынка в городе Белебей на улице Сыртланова.

«Основанием считать, что продукция запрещена к ввозу и обороту на территории Российской Федерации, является маркировка на упаковке и информация на этикетках, с указанием страны происхождения», — говорится в сообщении ведомства.

Продукция изъята и уничтожена механическим способом. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

Теги: запрещенная продукция
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