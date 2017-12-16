Башкортостан награжден за активную экологическую политику региона в Год экологии Фото: Минэкологии РБ Башкортостан награжден за активную экологическую политику региона в Год экологии Фото: Минэкологии РБ

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Москве, в рамках V Всероссийского съезда по охране окружающей среды прошло заседание Федерального Экологического Совета, на котором Республику Башкортостан наградили сертификатом в номинации «Активная экологическая политика региона в Год экологии».

Министр природопользования и экологии региона Илдар Хадыев выступил на этом мероприятии с докладом о мероприятиях Года экологии и особо охраняемых природных территорий в РБ.

«Наша республика не только край курая и башкирского меда, хлеба, молока, кумыса, но и развитого нефтегазового, химического, горно — добывающего и перерабатывающего отраслей экономики с колоссальным влиянием на состояние окружающей среды. С другой стороны, находясь на стыке Европы и Азии, республика чрезвычайно богата природными ресурсами. Почти 1 млн. гектаров составляет площадь ООПТ федерального и регионального значения, – отметил руководитель природоохранного ведомства.

Он остановился на трех крупнейших мероприятиях с наибольшим экологическим эффектом, которые вошли в Федеральный план Года экологии. В текущем году были подписаны четырехсторонние соглашения Минприроды РФ, Росприроднадзора РФ. Это реконструкция единого комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим» филиала ПАО АНК «Башнефть», строительство установки очистки сульфидно-щелочных стоков завода «Мономер» и нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром нефтехим Салават», реконструкция очистных сооружений основной промышленной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават».

Делегация республики также приняла активное участие в работе круглых столов съезда. Начальник организационно-аналитического отдела Минэкологии Ринат Фаткуллин рассказал об эко-просветительском опыте республики в Год экологии и проекте #ЗеленаяБашкирия. Директор Научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности РБ Лариса Белан — о создании первого в России геопарка «Янган-тау» на территории Салаватского района. Заявка от Башкортостана подана на номинирование геопарка на статус ЮНЕСКО.

«В своем выступлении описала уникальные особенности геопарка и сделала акцент на геологический объект международного значения: разрез Мечетлино, который является кандидатом на присвоение статуса «Золотого гвоздя» «G.S.S.P.» международной стратиграфической шкалы. Отметила богатый природный, культурный, археологический, рекреационный потенциал территории проектируемого геопарка. Доклад вызвал особый интерес, так как многие территории рассматривают вопрос создания геопарков в своих регионах. Как показал европейский опыт, эта форма очень выгодна и способствует социально-экономическому росту территорий», — сказала Лариса Белан.​