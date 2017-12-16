В Башкирии наградили юных патриотов Фото: пресс-служба Единой России В Башкирии наградили юных патриотов Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии состоялось награждение победителей творческого конкурса «Великая Россия глазами ребенка». Организаторы – Региональное отделение партии «Единая Россия», комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания республики, ведущие производители развивающих игр, издательства Российской Федерации, развивающий центр «Юные Таланты Башкортостана» и учебно-методический центр «Эдвис».

Со 2 ноября по 3 декабря 2017 года дети прислали более 700 ярких работ, посвященных теме патриотизма. Школьники рисовали пейзажи родного края, писали стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах, делали поделки и видеоклипы. Авторы лучших работ были награждены дипломами и ценными призами, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Мы – большая, сильная, самобытная страна, которая в мире имеет свою миссию – миссию сохранения традиционных ценностей, уважения разных народов, межрелигиозного, межнационального сотрудничества и дружбы, которых так не хватает. Тот патриотизм, который есть у нас, надо поддерживать и развивать в наших детях», — сказал, приветствуя победителей, руководитель Регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин.

Он отметил вклад в организацию и проведение конкурса депутата Госсобрания-Курултая РБ Эдуарда Саитбаталова. Творческое соревнование стало возможно именно благодаря его усилиям.

Памятные дипломы и подарки детям вручали руководитель Лиги молодежной политики РБ Вито Сабиров, доцент кафедры философии и политологии Башгосуниверситета Светлана Парфенова и другие почетные гости. Не остались в долгу и виновники торжества. Они с удовольствием продемонстрировали ровесникам и их родителям собственные умения и достижения. Так, песню о родном крае исполнил победитель в номинации «Любимый сердцем край» Федор Венгилевских из Бирска. Также в этот день прозвучало стихотворение Евгения Евтушенко «Идут белые снеги» в исполнении победителя в номинации «С любовью к России» Алисы Майоровой из Уфимского района.