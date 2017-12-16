Астероид Фаэтон диаметром 5 километров опасно приблизился к Земле Фото: сайт Известий Астероид Фаэтон диаметром 5 километров опасно приблизился к Земле Фото: сайт Известий

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Крупный астероид Фаэтон сблизится с Землей 16 декабря, сообщают СМИ со ссылкой на NASA. Диаметр небесного объекта — 4,8 км. По прогнозам ученых он пролетит в 10 млн км от планеты, что в 27 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Фаэтон относят к категории «потенциально опасных» небесных тел, которые в случае столкновения могут нанести Земле серьезный ущерб. О существовании астероида стало известно в 1983 году благодаря фотографии, сделанной с борта космического корабля, сообщают «Известия».

Учёные на данный момент не способны точно предсказывать столкновение астероидов и метеоритов с Землей. Так падение Челябинского метеорита в 2013 году стало неожиданностью для астрономов.