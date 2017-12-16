В Башкирии почта начала выдавать паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA Фото: УФПС РБ В Башкирии почта начала выдавать паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA Фото: УФПС РБ

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Почта России начала доставку и выдачу персонифицированных карт зрителей – FAN ID (паспортов болельщика) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Доставка осуществляется бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения». Паспорт болельщика представляет собой небольшой ламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Болельщики из Башкирии могут получить свои паспорта в специально выделенных почтовых отделениях пяти городов республики: Уфа (ул. Ленина, 28), Стерлитамак (ул. Худайбердина, 60), Салават (бул. Юлаева, 18а), Октябрьский (ул. Королева, 13) и Нефтекамск (ул. Ленина, 13).

Бандероль выдается по предъявлению паспорта РФ, загранпаспорта или свидетельства о рождении (для зрителей до 14 лет). Необходимо, чтобы данные документа, удостоверяющего личность, совпадали при получении с заявкой. Заказ паспорта болельщика оформляется на сайте fan-id.ru.

Получить его можно также в центрах выдачи. На данный момент такие места открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде. Вскоре откроются центры в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.