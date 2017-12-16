УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Законодатели Башкортостана приняли постановление «О лесопарковом зеленом поясе вокруг городского округа город Уфа». С инициативой о создании «зеленого щита» площадью 1700 гектаров выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан.

В лесопарковый пояс Уфы вошел лесной массив в пойме реки Дема между населенными пунктами Жуково, Нижегородка и Таптыково. Данные территории образуют единый массив с городскими лесами и имеют рекреационное значение для отдыхающих близлежащих санаториев и оздоровительных детских лагерей, расположенных вблизи этих лесов.

«Работа по созданию проекта была долгая и кропотливая,- отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загир Хакимов. – После обсуждения данного вопроса на нескольких экспертных совещаниях, мы обратились в Общественную палату Республики Башкортостан с ходатайством провести общественные слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Уфы. В дискуссии приняли участие представители региональных министерств лесного хозяйства и природопользования, органов муниципальной власти Уфы и Уфимского района, депутаты Госсобрания республики, ученые-экологи, общественные деятели. Участники общественных слушаний поддержали инициативу активистов ОНФ, проект был доработан с учетом, прозвучавших предложений и плана развития территорий, и направлен в региональный парламент».

Загир Хакимов подчеркнул, что это только первый этап создания лесопаркового пояса вокруг Уфы. Эксперты ОНФ считают, что нельзя ограничиваться только данной территорией и необходимо расширять «зеленый щит». Также активисты ОНФ в ходе региональной конференции Народного фронта обратились к главе Башкортостана с инициативой проработать возможность создания лесопарковых защитных поясов вокруг других промышленных городов республики.

Тема создания «зеленых щитов» планируется к рассмотрению на итоговом «Форуме Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря.