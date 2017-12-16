В столице Башкирии -10 градусов. Осадков не предвидится
В столице Башкирии -10 градусов. Осадков не предвидится Фото: ИА «Башинформ»
В столице Башкирии -10 градусов. Осадков не предвидится Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Сегодня в Башкирии синоптики не прогнозируют осадки. Ветер ожидается южный умеренный. Температура воздуха ночью составила -10,-15°, днем -7,-12°, по юго-востоку ночью -20,-25°, днем -13,-18°.
Завтра, 17 декабря, морозная погода сохранится. Днем — без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, местами до 20°, днем -6,-11°, по юго востоку республики ночью -20,-25°, днём -12,-17°.