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16 декабря Суббота

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В столице Башкирии -10 градусов. Осадков не предвидится

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии -10 градусов. Осадков не предвидится Фото: ИА «Башинформ»

В столице Башкирии -10 градусов. Осадков не предвидится Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сегодня в Башкирии синоптики не прогнозируют осадки. Ветер ожидается южный умеренный. Температура воздуха ночью составила -10,-15°, днем -7,-12°, по юго-востоку ночью -20,-25°, днем -13,-18°.

Завтра, 17 декабря, морозная погода сохранится. Днем — без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, местами до 20°, днем -6,-11°, по юго востоку республики ночью -20,-25°, днём -12,-17°.

Теги: погода
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