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16 декабря Суббота

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В Башкирии появится первый в республике Дом прощания

ОБЩЕСТВО

В Башкирии появится первый в республике Дом прощания Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии появится первый в республике Дом прощания Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Стерлитамак планируют открыть первый в республике Дом прощания. Специальное место будет предназначено для цивилизованного прощания родственников и близких с усопшими.

По информации финансового управления администрации города, данный проект отобран в рамках Программы местных инициатив, предназначенной решать реальные и наиболее насущные вопросы населения, и в числе остальных 11 победителей получит на реализацию субсидию из республиканского и городского бюджетов.

Уже отобрано помещение по адресу: ул.Карла Маркса, 126. Зал будет оформляться в зависимости от вероисповедания умершего и пожеланий его родственников. Также сюда можно будет пригласить священнослужителя для проведения соответствующего обряда. Для родных и близких будут созданы все условия для комфортного пребывания. В помещении предусмотрена установка для очистки воздуха и регулирования температуры. Провести прощание поможет организатор церемонии.

Теги: прощание, похороны
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