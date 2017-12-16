УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в подведении итогов и церемонии награждения победителей Международной олимпиады по русскому языку, проведённой в дистанционном формате Башкирском государственным университетом при поддержке Министерства образования и науки России, Фонда «Русский мир», Россотрудничества, Министерства образования Башкортостана, которые состоялись в Москве, в здании Общественной палаты. В олимпиаде приняли участие более 800 школьников из 18 стран, что явилось свидетельством интереса к России и русскому языку.

Участники конкурса: иностранные студенты, студенты из стран СНГ, российские студенты, обучающиеся как в России, так и за рубежом, отечественные преподаватели русского языка и литературы, зарубежные педагоги русского языка, школьники, представители национальных диаспор — прислали на конкурс работы, посвященные роли русского языка в их жизни, профессиональной и творческой деятельности.

Работы поступили из Польши, Германии, Хорватии, Китая, Японии, Болгарии, Индонезии, Турции, Монголии, Индии, Италии, Вьетнама, Грузии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении, Азербайджана, городов и районов Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Оренбурга, Волгограда.

По итогам конкурса были определены победители. Более 100 участников-лауреатов в различных номинациях из стран Европы, Ближнего зарубежья, Японии, регионов России пришли на церемонию награждения в национальных костюмах и получили дипломы лауреатов.

Зугура Рахматуллина от имени Государственной Думы поздравила организаторов, участников и победителей Олимпиады, вручила организаторам и призерам приветственный адрес, подписанный заместителем спикера отечественного парламента и руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым, и памятные подарки.

«Русский язык – это связующее звено между Россией, соотечественниками, живущими за рубежом, и теми иностранными гражданами, которые хотят понять всю красоту, богатство и эмоциональность русского языка, — отметила в своём выступлении Зугура Рахматуллина. — Ваше участие в этом замечательном интеллектуальном марафоне — это уважительное отношение к одному из выразительных и красивых языков мира, который является основой русской и многонациональной отечественной культуры и языком мира, согласия и дружбы между народами».

Продвижение русского языка, формирование языковой культуры, знание русского языка, по мнению

парламентария, — это кропотливый и совместный труд не только его носителей, школьников и учителей, студентов и преподавателей, органов исполнительной власти, но и законодателей всех уровней: только за последние годы Госдумой приняты знаковые законы, направленные против языковой антикультуры в СМИ, в кинематографе, книжной продукции, при проведении массовых и зрелищных мероприятий, законы, оберегающие красоту и чистоту русского как государственного языка и как языка межнационального общения в Российской Федерации.