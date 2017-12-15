В Уфе социальных работников будут учить распознавать суицидальные намерения пожилых людей Фото: ИА «Башинформ» В Уфе социальных работников будут учить распознавать суицидальные намерения пожилых людей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания «Бэхет» Октябрьского района города Уфы выиграла грант Президента России на реализацию проекта «Ранняя профилактика суицида среди пожилых людей»

Сумма грантовой поддержки — свыше 250 тысяч рублей. На эти средства организация планирует обучить 150 социальных работников со всех районов столицы. Как рассказали в центре Агентству социально информации, специалистов научат выявлять суицидальные намерения у пожилых подопечных и алгоритму действий, которые необходимо предпринять в таком случае. При угрозе суицида к работе будут подключаться профессиональные психологи.

По мнению последних, на добровольный уход из жизни пожилые люди решаются чаще из-за одиночества и невостребованности.

«Когда я начала изучать эту тему, меня поразило, что суицид в основном совершают пожилые граждане из благополучных семей. То есть бедность и болезни — не главные причины добровольного ухода из жизни, — цитирует издание директора АНО ЦСОН «Бэхет» Айгуль Насыровой. – Сейчас к специалистам психологических центров люди попадают уже после попытки самоубийства, если она была зафиксирована и не закончилась печально. А предотвращением, профилактикой среди пожилых – не занимается никто. Хотя множество ресурсов направлено на профилактику суицидов среди подростков».

Организаторы проекта также планируют выпустить социальный ролик, призывающий жителей региона уделять больше времени и внимания пожилым родственникам, открыть бесплатную линию телефона доверия для пожилых, а также выпустить буклеты для родственников для распознавания признаков намерения уйти из жизни.

По данным Росстата, в 2016 году в Башкортостане зафиксировано почти две тысячи попыток суицида взрослых, из них 263 случая приходятся на людей старше 60 лет. По данным Республиканского клинического психотерапевтического центра, по итогам 2017 года эти цифры увеличатся.