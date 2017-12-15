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15 декабря Пятница

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В выходные в Башкирии будет сухая и морозная погода

ОБЩЕСТВО

В выходные в Башкирии будет сухая и морозная погода Фото: Олег Яровиков

В выходные в Башкирии будет сухая и морозная погода Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В предстоящие выходные в Башкортостане синоптики прогнозируют сухую и морозную погоду, причиной которой станет очаг повышенного атмосферного давления над регионом. Осадков не ожидается.

16 декабря температура воздуха ночью будет -10,-15, по юго-востоку до -20,-25 градусов, днем столбики термометров покажут от -7 до – 18 градусов.

17 декабря в ночные часы -10,-15, местами до 20 градусов, в юго восточных районах морозно до -25°. Дневная температура воздуха от -6 до -17 градусов.

В начале новой рабочей недели характер погоды сохранится.

Теги: погода, Башгидромет
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