Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Аургазинском районе Башкирии Фото: Минздрав РБ Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Аургазинском районе Башкирии Фото: Минздрав РБ

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся сегодня в селе Семенкино Аургазинского района республики. ФАП построен в рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года», строительство началось в августе текущего года. Стоимость объекта составила свыше 5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее пункт находился в аварийном здании 1967 года постройки. Новое здание — общей площадью 64 кв.м. ФАП оснащен новым медицинским оборудованием и мебелью, оборудованы кабинеты для приема посетителей, процедурный, прививочный и акушерский кабинеты. Подведено водоснабжение, канализация, автономное электрическое отопление, имеется санузел.

В Семенкинском фельдшерско-акушерском пункте медицинская помощь будет оказываться населению в 865 человек, в том числе 202 детям и подросткам до 17 лет.