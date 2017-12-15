УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Парламенты Башкортостана и Якутии заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев и Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков. Церемония подписания состоялась в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках Дней Якутии, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию со дня образования Якутской АССР и 25-летию Конституции Республики Саха (Якутия).

Текст Соглашения состоит из 11 статей и составлен на трех языках – русском, башкирском и якутском. Основные положения Соглашения нацелены на укрепление межпарламентских связей, совместную разработку и внесение в Госдуму проектов федеральных законов, сотрудничество в сфере инвестиционной политики, молодежной, демографической политики, защиту прав и свобод граждан и национальных меньшинств, духовное развитие населения, поддержку отечественных товаропроизводителей, охрану окружающей среды.

Константин Толкачев отметил, что развитие парламентаризма в Башкортостане и Якутии имеет много общего.

«Принципы федеративного устройства, установленные Конституцией России 1993 года, заложили необходимость формирования согласованных основ взаимодействия субъектов Федерации. Значимым направлением в данной деятельности стало установление межпарламентских связей, – сказал Константин Толкачев.

Председатель Государственного Собрания напомнил, что первое подобное Соглашение о сотрудничестве было подписано парламентами Башкортостана и Якутии еще в 1998 году. Кроме того, между республиками на высшем уровне заключено Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

«Взаимодействие наших парламентов и регионов в целом выдержало проверку временем. Мы видим необходимость в его дальнейшем развитии с учетом новых реалий и возможностей современной России, – считает Константин Толкачев. – Не сомневаюсь, что подписанное сегодня Соглашение будет способствовать дальнейшему совершенствованию законотворчества и парламентского контроля, выработке консолидированной позиции при реализации права законодательной инициативы на федеральном уровне, окажет содействие в развитии прямых контактов между депутатами и постоянными комитетами парламентов Башкортостана и Якутии».

Константин Толкачев подчеркнул, что заключенное сегодня Соглашение ни в коем случае нельзя воспринимать как просто юридическую норму.

«Во-первых, Соглашение поможет нам скоординировать усилия по отстаиванию интересов регионов на федеральном уровне. Во-вторых, полезным, несомненно, будет обмен опытом в сфере регионального законодательства. Ряд законов, принятых и доказавших свою эффективность в Якутии, могут быть экстраполированы в нашу законодательную базу и наоборот. Такой обмен опытом сэкономит время и ресурсы парламентов и исполнительной власти в обоих регионах на решение тех или иных задач. Важно, чтобы социальный, экономический эффект от такого взаимодействия ощутили на себе все жители обеих республик. Подписанный сегодня документ нацелен на будущее, обращен к молодым поколениям, которые обязаны дорожить дружбой и ценить достигнутое. Это важно для наших народов, для всей России. Сотрудничество регионов – это прежде всего укрепление российской государственности, условие достижения успеха в развитии традиций федерализма и парламентаризма, в решении социально-экономических проблем и задач в сфере защиты прав и интересов наших граждан», – уверен Константин Толкачев.

Помимо заключенного сегодня межпарламентского Соглашения о сотрудничестве, завтра, 16 декабря, в Москве состоится подписание Плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Соглашения между Республикой Саха (Якутия) и Республикой Башкортостан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Ожидается, что со стороны Башкортостана соглашение подпишет Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов, со стороны Якутии – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин.