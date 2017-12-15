Башкирия станет первым регионом России, где проведут молодежные праймериз Фото: Олег Яровиков









Башкирия станет первым регионом России, где проведут молодежные праймериз Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Башкортостан станет первым регионом России, где проведут молодежные праймериз. Анонсирование этого важного общественно-политического мероприятия состоялось сегодня на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

Во встрече с журналистами приняли участие представители организаторов молодежных праймериз — председатель Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании — Курултае РБ Тагир Гизатуллин, президент Лиги молодежной политики РБ Вито Сабиров, заместитель руководителя регионального штаба БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Александр Онищенко, а также активная молодежь республики.

«Молодежные праймериз — это новая уникальная площадка, которая позволит нашей молодежи стать активными участниками политического процесса республики, заявить о себе и развивать свой потенциал в интересах общества. Участником праймериз может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. Прием заявок для участия стартует 18 декабря 2017 года», — рассказал председатель оргкомитета молодежных праймериз Вито Сабиров.

По его словам, каждый участник молодежных праймериз получит не только бесценный лидерский опыт, но и сможет поучаствовать в открытых дебатах на одной из площадок в Уфе, Нефтекамске, Бирске, Октябрьском, Сибае и Стерлитамаке.

В свою очередь, председатель Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании РБ Тагир Гизатуллин отметил, что такая площадка станет для многих отправной точкой и позволит получить интересный и полезный опыт.

«Радует, что у молодежи нашей республики появляется возможность участия в таком мероприятии, как молодежные праймериз», — поделился молодой парламентарий. Он также добавил, что сегодня в Башкортостане уделяется огромное внимание молодежи, о чем ярко свидетельствует недавнее выступление главы республики Рустэма Хамитова с посланием к депутатам Госсобрания РБ.

«В своем послании глава Башкортостана обратил внимание на участие молодежи во всех отраслях сферы деятельности республики. Это говорит об активности нашей молодежи — даже такой важный документ, как послание, затрагивает практически все сферы жизнедеятельности и основывается на молодежи. Глава нашего региона не мог не заметить, что в регионе много лидеров, много активной молодежи, последние кадровые назначения тоже говорят об этом», — сказал Тагир Гизатуллин.

Заместитель руководителя регионального штаба БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Александр Онищенко рассказал о бонусах, которые получат участники молодежных праймериз. Так, победители получат возможность пройти обучение в Гражданском университете партии «Единая Россия», то есть совершенно бесплатно смогут повысить свою квалификацию в области парламентаризма и политических технологий. Он также обратил внимание на то, что данные праймериз сделаны максимально открытыми, и для участия в них необязательно быть членом и даже сторонником партии «Единая Россия».

Более подробно узнать об условиях участия в молодежных праймериз можно на сайтах Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ, Лиги молодежной политики РБ и на сайте регионального отделения ВПП «Единая Россия».