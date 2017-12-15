УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

15-18 декабря в Нижнем Новгороде и Самаре состоится полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе. Конкурс для руководителей нового поколения. организован по инициативе Президента России Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия-страна возможностей».

Из 301 полуфиналиста ПФО 148 человек приглашены в Нижний Новгород. В Самару приедут 153 конкурсанта, в том числе 22 представителя Башкортостана. Все они являются победителями дистанционного этапа конкурса, на который в ПФО поступило более 32 тыс заявок.

В мероприятии в Нижнем Новгороде примут участие полномочный представитель Президента России в Приволжье Михаил Бабич, руководители федеральных министерств, ведомств, крупнейших предприятий, учебных и общественных организаций страны.

Оценка участников будет проводиться по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Конкурсантов ждут деловые игры, решение кейсов производственных и социальных управленческих проблем в постоянно меняющихся составах команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию управленческих компетенций.

По итогам полуфиналов 300 лучших участников со всей России выйдут в финал конкурса, который состоится в феврале 2018 года в Москве. Финалисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей.

Финал определит 100 победителей, которые получат возможность в течение года работать и общаться с наставниками проекта из числа ведущих управленцев страны, в числе которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.