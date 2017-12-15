В Башкирии распахнули двери сразу три детских сада Фото: информационной-аналитический отдел Янаульского района, газета «Панорама»(Благовещенск)











В Башкирии распахнули двери сразу три детских сада Фото: информационной-аналитический отдел Янаульского района, газета «Панорама»(Благовещенск)

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Один из детских садов, построенный к 100-летию образования республики, возвели в северной части города Янаула. Квартал, где появилось дошкольное учреждение, молодой и пока ему предстоит приобрести свои очертания. По данным информационно-аналитического отдела администрации Янаульского района, здесь в последние годы по программе переселения граждан из аварийного жилья был построен ряд многоэтажных домов. А вот детского сада не было. Его открытие снимает проблему с наличием мест в дошкольных учреждениях в Янауле.

На территории сада разместились просторные и красочные уличные веранды, игровая зона с песочницами, качелями, горками, физкультурная площадка. Двухэтажное здание рассчитано на восемь типовых групп и логопедическую группу. В «Васильке» есть спальные и игровые комнаты, музыкальные и гимнастические залы, помещения для дополнительных занятий, кабинеты логопеда и психолога.

Предусмотрено автономное отопление с котельной, работающей на газе.

Также дошколят готовы принять в двух новых учреждениях в Благовещенском районе. Так, сегодня, 15 декабря, распахнул свои двери детсад при гимназии №1 в городе Благовещенске.

«Открытие детского сада – событие, которому рад весь район, — сказал глава администрации района Фарит Фазылов. — Появление современного дошкольного учреждения – очередной шаг в развитии района, республики. Открывая детский сад, мы смотрим в будущее. Мало кто в районах открывает сразу несколько дошкольных учреждений, притом на одной неделе. В среду открылась дошкольная группа при местной школе в селе Староиликово».

Новостройка рассчитана на 120 мест. Детский сад укомплектован необходимым современным оборудованием. В спальнях расставлены кровати, возле столиков в ряд выстроились крошечные стулья, в раздевалках разноцветные шкафчики – все готово к приему полноправных хозяев – благовещенских детей. На сегодня три из шести групп уже укомплектованы.

В селе Староиликово новую группу будут посещать пока 10 детей, рассчитана она на 20 мест. Здесь созданы все необходимые современные условия для развития дошколят и реализации федеральных стандартов дошкольного образования, сообщили в местной газете «Панорама».