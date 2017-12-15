УГНТУ занимает твердые позиции в рейтинге востребованности вузов России Фото: пресс-служба УГНТУ УГНТУ занимает твердые позиции в рейтинге востребованности вузов России Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский государственный нефтяной технический университет занял почетное 32 место в Национальном рейтинге востребованности вузов РФ-2017.

В 2017 году в исследование вошли 448 вузов из 81 субъекта РФ. Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта.

В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего образования. Среди них — 127 инженерных вузов, 89 классических университетов, 54 сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сферы управления, 69 гуманитарных вузов и 48 медицинских вузов.

Уфимский государственный нефтяной технический университет занял почетное 32 место среди 127 инженерных вузов страны.

Профиль вуза по показателям выглядит следующим образом:

— доля выпускников, получивших направление на работу — 80,0%;

— доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов — 14,15%;

— i-индекс цитирования трудов сотрудников организации — 15.