Школьники России съедутся в Башкирский педагогический университет и поборются за Кубок «The Youth of Russia: Creating the Future» Фото: ИА «Башинформ» Школьники России съедутся в Башкирский педагогический университет и поборются за Кубок «The Youth of Russia: Creating the Future» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Школьники со всей России съедутся в Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы, чтобы побороться за Кубок «The Youth of Russia: Creating the Future» («Молодежь России: созидая будущее»).

В составе каждой команды, представляющей разные города РФ, будут по четыре-пять человек в возрасте от 12 до 16 лет. У них будет возможность проявить себя лидерами, попрактиковаться в языках и универсальных компетенциях, познакомиться с творческой деятельностью талантливых обучающихся из Башкортостана.

Соревновательная часть Кубка состоит из трех этапов: квалификационного (отборочного) тура, полуфинала и финала. Участникам предстоит пройти серьезные испытания: выступить на английском языке с презентацией своего проекта, обсудить в дебатах актуальные проблемы, инсценировать русскую народную песню, проявить смекалку в конкурсах по командообразованию, сообщили в пресс-центре БГПУ.

Соревнования юниоров пройдут с 18 по 20 декабря по инициативе Фонда поддержки российского учительства совместно с Фондом содействия продвижению русского языка и образования на русском и Правительством РБ.