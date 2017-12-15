Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.70 ↓

EUR 69.40 ↑

15 декабря Пятница

Уфа   °

Выборы президента России назначены на 18 марта

ПОЛИТИКА

Выборы президента России назначены на 18 марта Фото: ИА «Башинформ»

Выборы президента России назначены на 18 марта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Соответствующее постановление одобрил сегодня Совет Федерации. Решение было принято единогласно, сообщает РИА Новости.

Тем самым дан официальный старт предвыборной президентской кампании, и претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.

Обязанность назначать выборы президента РФ возложена на Совет Федерации Конституцией.

Теги: выборы, президент России
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть