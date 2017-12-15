Выборы президента России назначены на 18 марта
Выборы президента России назначены на 18 марта Фото: ИА «Башинформ»
Выборы президента России назначены на 18 марта Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Соответствующее постановление одобрил сегодня Совет Федерации. Решение было принято единогласно, сообщает РИА Новости.
Тем самым дан официальный старт предвыборной президентской кампании, и претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.
Обязанность назначать выборы президента РФ возложена на Совет Федерации Конституцией.