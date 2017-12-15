Башкирия вошла в число лидеров реализации мероприятий Года экологии Фото: Лилия Нуретдинова Башкирия вошла в число лидеров реализации мероприятий Года экологии Фото: Лилия Нуретдинова

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ, Ольга Муртазина»/.

В рамках V Всероссийского съезда по охране окружающей среды прошло заседание Федерального экологического совета, на котором были подведены итоги Года экологии.

Министр природопользования и экологии Башкортостана Илдар Хадыев выступил с докладом о проведенной в регионе работе и особо охраняемых природных территориях республики. Он подробно остановился на трех крупнейших мероприятиях с наибольшим экологическим эффектом, которые вошли в Федеральный план Года экологии. Это реконструкция единого комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим» филиала ПАО АНК «Башнефть», строительство установки очистки сульфидно-щелочных стоков завода «Мономер» и нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром нефтехим Салават», реконструкция очистных сооружений основной промышленной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават».

На заседании Федерального Экологического Совета Башкирию наградили сертификатом в номинации «Активная экологическая политика региона в Год экологии», сообщили в Минэкологии РБ.

Делегация республики приняла участие в работе круглых столов. Директор НИИ безопасности жизнедеятельности РБ Лариса Белан рассказала о создании первого в России геопарка «Янган-Тау» на территории Салаватского района. Заявка от Башкирии подана на номинирование геопарка на статус ЮНЕСКО.

В своем выступлении Лариса Белан описала уникальные особенности геопарка и сделала акцент на геологический объект международного значения «разрез Мечетлино», который является кандидатом на присвоение статуса «Золотого гвоздя» международной стратиграфической шкалы (геологическая временная шкала истории Земли, применяемая в геологии и палеонтологии, обозначающая промежутки времени в сотни тысяч и миллионы лет).

Доклад вызвал особый интерес представителей субъектов РФ, так как многие из них рассматривают вопрос создания геопарков в своих регионах. Как показал европейский опыт, эта форма очень выгодна и способствует социально-экономическому росту территорий.​