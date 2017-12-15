В Башкирии бутлегеры несут заслуженное наказание Фото: пресс-служба МВД по РБ



В Башкирии бутлегеры несут заслуженное наказание Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

За 11 месяцев текущего года сотрудниками полиции Башкортостана из незаконного оборота изъято более 84 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, около 23 тысяч литров стеклоомывающей жидкости. Пресечена деятельность трех подпольных цехов по нелегальному производству и реализации фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в Уфе, Благовещенске и Салавате.

Эти данные озвучил в ходе прошедшего накануне заседания Общественного совета при МВД по РБ временно исполняющий обязанности начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции правоохранительного ведомства полковник полиции Геннадий Мосякин. В качестве примера он привел выявленный на ул. Островского в городе Сибае факт реализации местным жителем из своей автомашины «Лада» немаркированной алкогольной продукции. В ходе проведения дальнейших мероприятий в гаражных помещениях полицейскими было обнаружено и изъято более 4 400 бутылок алкогольной продукции различных наименований. Здесь, в частности, были элитные бренды водочных и коньячных изделий, объемами от 0,5 до трех литров на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. В отношении местного жителя отделом дознания Отдела МВД России по городу Сибаю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ.

По словам Геннадия Мосякина, бутлегеров, к сожалению, в регионе не становится меньше, но они несут и заслуженное наказание. В марте этого года в Калининском районном суде Уфы вынесен приговор обвиняемому по п. «а» ч. 2 ст. 238 и по ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ. Как установили сотрудники УЭБиПК МВД по РБ и следователи, трое жителей республики организовали производство и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции. В мае Уфимским районным судом осужден обвиняемый в организации сбыта на территории РБ немаркированной алкогольной продукции.