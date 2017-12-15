Башкирия в федеральных СМИ: О близости Башкирии и Украины, дети пожаловались омбудсмену, халяльная выставка Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: О близости Башкирии и Украины, дети пожаловались омбудсмену, халяльная выставка Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Федеральные СМИ рассказывают, о чем говорил Путин на большой пресс-конференции. В частности, ИА REGNUM сообщает о налоговой реформе и близости Украины и Башкирии. «Президент России Владимир Путин считает, что необходимо провести налоговую реформу, но не стал раскрывать, «какие предлагаются решения». Об этом глава государства заявил 14 декабря на пресс-конференции, отвечая на вопрос «про налоги», заданный журналистом из Уфы. «Башкирский журналист Станислав Шахов, продолжая «налоговую тему», отметил, что «одна из головных болей каждого региона — это получение федеральных средств». «Башкирия, условно говоря, собирает 100 млрд рублей налогов, 50 отправляет в федеральный бюджет, и потом многочисленные делегации ездят в Москву, чтобы получить субсидии еще 30 млрд. Считаете ли вы необходимым провести налоговую реформу, чтобы дать регионам большую собираемость средств?» — спросил журналист ИА «Башинформ».

«Да, я так считаю, но сейчас не буду вам говорить, какие предлагаются решения. Хотя не буду скрывать, что эти решения мы обсуждаем. Буквально на прошлой неделе к этому возвращались и по дорожному строительству, и по доходам регионов говорили. Кстати говоря, вы знаете, что мы приняли решение по реструктуризации задолженности регионов», — приводит REGNUM ответ Путина.

Путин не раскрыл планов по налоговой реформе после выборов, а рассказал только о точечных решениях в этой сфере, заявляет РИА Новости. «Журналист из Уфы на пресс-конференции спросил российского лидера, считает ли он необходимым провести налоговую реформу, чтобы дать возможность регионам получать больше средств от собранных налогов. «Да, я так считаю. Но сейчас не буду говорить вам, какие предлагаются решения. Хотя и не буду скрывать, что эти решения мы обсуждаем», — рассказал глава государства».

Федеральное агентство новостей приводит другую цитату Путина с пресс-конференции: «Башкирия не так уж далека от Украины, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли».

ИА REGNUM поясняет, что «в Башкирии согласны с Путиным о близости с Украиной», и приводит предысторию цитаты. Перед тем, как украинский журналист, находящийся рядом с журналистами из Башкирии, получил возможность задать свой вопрос главе государства, Путин на правах радушного хозяина отметил: «Вот Украина, рядом с Башкирией. Пожалуйста!» На что украинский журналист заявил, что «Украина и Башкирия далеки».

«Я вам хочу сказать по поводу того, где находится Украина и Башкирия. Судя по тому, что вы без акцента говорили на русском языке, я считаю, что в этом смысле, ментальном смысле, Башкирия не так уж и далека по географическом принципу», — пояснил Путин.

«На территории республики проживает более 50 тысяч украинцев, в отдельных школах изучается украинский язык. А вот могут ли башкиры на Украине изучать башкирский? А русские?» — задается агентство вопросом.

В ТАСС узнали о росте числа жалоб в аппарат детского омбудсмена. «Более 7 тыс. обращений поступило в 2017 году в адрес уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой», — сообщила детский омбудсмен на Координационном совете уполномоченных по правам ребенка в РФ. «Непосредственно уполномоченному при президенте Российской Федерации в текущем году поступило 7 274 обращения по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей, что на 46,4% больше, чем в 2016 году», — сказала Кузнецова и отметила, что получила 77 обращений от несовершеннолетних. «Основная доля обращений «относится к вопросам имущественного характера, образования». Наибольшее количество обращений поступает из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Республики Башкортостан», — говорится в материале.

«Известия» информируют, что «медучреждения Башкирии получили 27 автомобилей скорой помощи». Новые реанимобили будут переданы в медучреждения городов Белебей, Нефтекамск, Благовещенск, Кумертау, Белорецк, Учалы, а также распределены по центральным районным больницам республики. Современные неотложки были закуплены в рамках обновления парка автомобилей скорой медпомощи в субъектах России и в целях обеспечения в текущем году моногородов машинами скорой помощи, поясняет газета. На закупку автомобилей скорой помощи из республиканского бюджета было выделено 15,3 млн рублей.

В Уфе открылась мусульманская выставка халяльной продукции, сообщает ТАСС. «Цель проекта — увеличение инвестиционного потенциала Башкирии, развитие исламского бизнеса в РФ и привлечение внимания к продукции отечественных производителей».

«Мусульманская выставка Halal Planet открылась на площадке «ВДНХ-Экспо» в Уфе. На выставке можно купить различную халяльную продукцию, товары и наряды, в том числе свадебные костюмы для мусульман, рассказала агентству организатор выставки, отметив, что «выставка проходит впервые, и от этого к ней повышенный интерес».