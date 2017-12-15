Рустэм Хамитов поддержал горнолыжный проект «Манагорье» Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов поддержал горнолыжный проект «Манагорье» Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе личного приёма граждан Главой республики Рустэмом Хамитовым фермер Шамил Зарипов из Иглинского района рассказал, что местность в районе села Манагора благоприятна для развития туризма.

Несколько лет назад зарубежный инвестор планировал построить здесь горнолыжный комплекс. Однако проект не был реализован по причине разрушения моста через реку Лемеза во время паводка 2010 года.

В 2010-2011 годах за счёт внебюджетных источников началось возведение нового моста, но из-за нехватки средств оно было приостановлено. На сегодняшний день проектная документация по объекту отсутствует, продолжение работ требует значительных средств – более 50 млн рублей.

Глава региона поинтересовался состоянием дороги от трассы М-5 до села Манагора. По словам Шамила Зарипова, из 22 км заасфальтировано около 6 км.

Фермер продемонстрировал фотографии местности, на карте показав склоны со значительными перепадами высоты – около 300 м.

– Я не прошу денег на «горнолыжку», – уточнил фермер. – Если будут дорога и мост, то развитие само пойдёт. Географически здесь очень интересная точка. Можно построить пять-шесть трасс длиной от 1 до 2 км. Есть и потенциальный инвестор.

Глава Башкортостана отметил, что горнолыжные курорты «с нуля» имеют хорошие перспективы, так как современные подходы можно применять уже на этапе проектирования, не сталкиваясь с исправлением чьих-то ошибок.

Рустэм Хамитов дал поручение Правительству республики рассмотреть возможность завершения строительства моста и изучить перспективы проекта «Манагорье», в том числе с точки зрения создания горнолыжного комплекса.