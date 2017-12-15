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15 декабря Пятница

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Жители Уфимского района рассказали Рустэму Хамитову о транспортных проблемах

ОБЩЕСТВО

Жители Уфимского района рассказали Рустэму Хамитову о транспортных проблемах Фото: Олег Яровиков

Жители Уфимского района рассказали Рустэму Хамитову о транспортных проблемах Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

С коллективным обращением жителей села Русский Юрмаш Уфимского района на приём к Главе республики Рустэму Хамитову пришла преподаватель УГАТУ Любовь Беляева.

По её словам, одна из наиболее острых проблем населённого пункта – транспортная. Она возникла после закрытия в 2006 году железнодорожного переезда на северном въезде в село – 37-м километре перегона Юрмаш–Баранцево.

Таким образом, для сообщения с Уфой остался единственный выезд с аналогичным железнодорожным переездом, расположенным в 4 км южнее. Это переезд не оборудован автоматическими шлагбаумами и не соответствует требованиям безопасности. Кроме того, здесь часто останавливаются товарные поезда, блокируя выезд.

– Мы неоднократно обращались к филиалу «Российских железных дорог», но получали отписки, – сказала Любовь Беляева. – Люди уже разуверились в возможности решить проблему.

Глава республики поддержал позицию сельчан, дав поручение Правительству Башкортостана, администрации Уфимского района разработать совместно с руководством Куйбышевской железной дороги план по открытию переезда.

Теги: глава рб, дороги, ржд
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