Жители Уфимского района рассказали Рустэму Хамитову о транспортных проблемах
Жители Уфимского района рассказали Рустэму Хамитову о транспортных проблемах Фото: Олег Яровиков
Жители Уфимского района рассказали Рустэму Хамитову о транспортных проблемах Фото: Олег Яровиков
УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.
С коллективным обращением жителей села Русский Юрмаш Уфимского района на приём к Главе республики Рустэму Хамитову пришла преподаватель УГАТУ Любовь Беляева.
По её словам, одна из наиболее острых проблем населённого пункта – транспортная. Она возникла после закрытия в 2006 году железнодорожного переезда на северном въезде в село – 37-м километре перегона Юрмаш–Баранцево.
Таким образом, для сообщения с Уфой остался единственный выезд с аналогичным железнодорожным переездом, расположенным в 4 км южнее. Это переезд не оборудован автоматическими шлагбаумами и не соответствует требованиям безопасности. Кроме того, здесь часто останавливаются товарные поезда, блокируя выезд.
– Мы неоднократно обращались к филиалу «Российских железных дорог», но получали отписки, – сказала Любовь Беляева. – Люди уже разуверились в возможности решить проблему.
Глава республики поддержал позицию сельчан, дав поручение Правительству Башкортостана, администрации Уфимского района разработать совместно с руководством Куйбышевской железной дороги план по открытию переезда.