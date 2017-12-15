Рустэм Хамитов поручил решить вопрос с земельными участками для молодых семей в Бурзянском районе Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов поручил решить вопрос с земельными участками для молодых семей в Бурзянском районе Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе личного приёма граждан Главой республики Рустэмом Хамитовым жители Бурзянского района рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются молодые семьи при попытке получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.

Дело в том, что бóльшую часть муниципалитета занимают земли лесного фонда. Более того, в районе расположены сразу две особо охраняемые природные территории – национальный парк «Башкирия» и Башкирский государственный природный заповедник.

В связи с этим, по словам заслуженного лесовода республики Ирика Шарафутдинова, в большинстве деревень нет возможности выделить участки под строительство. Решить вопрос можно было бы путём расширения территорий населённых пунктов за счёт земель лесного фонда, но там строительство не допускается. Пенсионер предложил внести соответствующие дополнения в федеральный закон для упрощения оборота и использования лесных земель в этой части.

Его позицию поддерживает и молодая семья Гариповых, которой несколько лет назад был выделен земельный участок в Старосубхангулово. Однако при оформлении документов выяснилось, что он расположен на землях лесного фонда. А других участков для льготных категорий граждан у района нет.

Рустэм Хамитов дал поручение Правительству республики, администрации района совместно с федеральными органами власти проработать возможные варианты решения вопроса, а также предложил Государственному Собранию – Курултаю РБ при необходимости выступить с законодательной инициативой.