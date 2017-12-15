Рустэм Хамитов поручил привести в порядок туристические места в Салаватском районе Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов поручил привести в порядок туристические места в Салаватском районе Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе личного приёма граждан Главой республики Рустэмом Хамитовым жительница Салаватского района Алия Гильмутдинова попросила ужесточить контроль за охраной окружающей среды и уборкой мусора в селе Лаклы.

По её словам, красота местной природы ежегодно привлекает туристов со всей России. На берегу реки Ай, где расположено село, они устанавливают палатки, разжигают костры, устраивают пикники, оставляя после себя много мусора. В связи с этим уборку территории и вывоз мусора жители вынуждены осуществлять своими силами. Кроме того, на берегу не создано никаких условий для цивилизованного отдыха: нет парковок, урн, площадок для пикников.

Рустэм Хамитов поручил Правительству республики и администрации района активизировать работу по реализации мероприятий, предусмотренных программой развития туризма в муниципалитете, обратив особое внимание на необходимость создания соответствующей инфраструктуры.