Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.70 ↓

EUR 69.40 ↑

15 декабря Пятница

Уфа   °

Рустэм Хамитов поручил привести в порядок туристические места в Салаватском районе

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов поручил привести в порядок туристические места в Салаватском районе Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов поручил привести в порядок туристические места в Салаватском районе Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе личного приёма граждан Главой республики Рустэмом Хамитовым жительница Салаватского района Алия Гильмутдинова попросила ужесточить контроль за охраной окружающей среды и уборкой мусора в селе Лаклы.

По её словам, красота местной природы ежегодно привлекает туристов со всей России. На берегу реки Ай, где расположено село, они устанавливают палатки, разжигают костры, устраивают пикники, оставляя после себя много мусора. В связи с этим уборку территории и вывоз мусора жители вынуждены осуществлять своими силами. Кроме того, на берегу не создано никаких условий для цивилизованного отдыха: нет парковок, урн, площадок для пикников.

Рустэм Хамитов поручил Правительству республики и администрации района активизировать работу по реализации мероприятий, предусмотренных программой развития туризма в муниципалитете, обратив особое внимание на необходимость создания соответствующей инфраструктуры.

Теги: глава рб, туризм
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть