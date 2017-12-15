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15 декабря Пятница

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Рустэм Хамитов помог многодетной семье из Стерлитамакского района

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов помог многодетной семье из Стерлитамакского района

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов помог многодетной семье из Стерлитамакского района

Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Многодетная семья Бассариевых из Стерлитамакского района обратилась к Главе республики Рустэму Хамитову с просьбой оказать содействие в решении вопроса по организации централизованного водоснабжения жилых домов деревни Северная.

Проведение этих работ было запланировано в рамках программы поддержки местных инициатив. Однако особенности сетевой инфраструктуры потребовали изменения первоначального проекта, что привело к его удорожанию.

Ещё до встречи с заявителями Глава республики дал поручение администрации района разобраться в ситуации, после чего было принято решение безвозмездно подключить к сетям водоснабжения жилой дом многодетной семьи и здание детского сада.

Накануне в ходе личного приёма граждан Рустэмом Хамитовым Наркис Бассариев рассказал, что все работы выполнены, осталось только начать подачу воды. Глава Башкортостана поздравил многодетного отца с рождением восьмого ребенка, который появился на свет 13 декабря, и поинтересовался планами семьи на будущее.

По словам отца семейства, год назад они переехали в республику из Ханты-Мансийского автономного округа и хотели бы заниматься сельским хозяйством, но пока не знают, с чего начать. Рустэм Хамитов поручил главе района оказать поддержку семье в части создания фермерского хозяйства или вступления в сельхозкооператив.

Теги: глава рб, инфраструктура, семья
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