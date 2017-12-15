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УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

17 декабря в уфимском Парке Победы состоится церемония передачи останков погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев их родственникам для дальнейшего захоронения на родине. Организаторами мероприятия выступают Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ совместно с региональным отделением Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».

По информации руководителя регионального отделения «Поискового движения России» Владимира Волкова, спустя более семидесяти лет после своего последнего боя на родину вернутся четверо соладат из Башкирии. Это уроженцы Шаранского района, красноармейцы 145 отдельной стрелковой бригады Лаптев Егор Георгиевич и Третьяков Семен Афанасьевич, которые погибли 9 мая 1942 году в Новгородской области, в районе деревни Старое Рамушево; красноармеец 391 полка 170 стрелковой дивизии Сухих Павел Андреевич, уроженец Куюргазинского района, погибший в июле 1941 года у деревни Заситино Псковской области; а также Хусаинов Сайфитдин Хуснитдинович, уроженец села Макарово Ишимбайского района, погибший в сентябре 1941 года у города Ельня Смоленской области.

Также родным будет передан вкладыш смертного медальона Меньшикова Дмитрия Емельяновича, уроженеца села Узян Белорецкого района, погибшего 23 декабря 1942 года в Тверской области.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Комарова 7, Парк Победы.

Начало церемонии в 14.00.