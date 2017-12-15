В Башкирии Рождественский караван Coca-Cola сделает две остановки в Уфе и в Стерлитамаке Фото: официальный сайт компании В Башкирии Рождественский караван Coca-Cola сделает две остановки в Уфе и в Стерлитамаке Фото: официальный сайт компании

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

10 декабря Рождественский караван Coca-Cola отправился в традиционный тур по России, чтобы подарить праздник ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

По информации пресс-службы компании, в этом году ярко украшенные грузовики с волонтерами посетят 69 населенных пунктов Центральной части России, Поволжья, Юга, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Они сделают в общей сложности 135 остановок. Движение Рождественского каравана продлится до 7 января 2018 года.

В Башкирию караван прибудет 25 декабря в Уфу, а на следующий день, 26 декабря, — в Стерлитамак. В каждом из городов Деды Морозы и Санты-Клаусы будут устраивать викторины и дарить подарки.

О времени прибытия «Рождественского каравана» и его маршрут будут известны позднее.

Акция «Рождественский караван» действует с 1995 года и является волонтерским. В рамках кампании сотрудники дарят подарки малоимущим и социально-незащищенным детям и подросткам, проводят для них различные мероприятия и мастер-классы социальной и профориентационной направленности.