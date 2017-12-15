Россия и Египет планируют подписать меморандум о возобновлении полетов Фото: ИА «Башинформ» Россия и Египет планируют подписать меморандум о возобновлении полетов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Подписание меморандума о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом может состояться сегодня, 15 декабря. Об этом заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов, передают «Известия».

«Рассчитываем, что (представитель Египта) приедет в пятницу, если не задержится. Рассчитываем, что (меморандум) будет подписан», — сказал он.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в Каире возобновление полетов между двумя странами.

Авиасообщение между двумя странами было прервано два года назад. В связи с крушением самолета «Когалымавиа» в октябре 2015 года на Синае. Случившееся было названо терактом.