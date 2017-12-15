УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Министерство природопользования и экологии Башкортостана возьмет под защиту территории водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны (ЗСО) водных объектов рассказал заместитель руководителя ведомства Филюс Яхин на заседании президиума правительства РБ.

Для получения статуса зоны санитарной охраны владельцы источников питьевого водоснабжения должны будут предоставлять в Минэкологии РБ текстовые и графические описания местоположения границ водного объекта, а также перечень координат для ведения государственного кадастра объектов недвижимости. Затем после утверждения проекта ЗСО водного объекта Минэкологии РБ будет направлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии республике решение об утверждении границ ЗСО.

«Данный порядок позволит избежать возникновения правовых и юридических коллизий в работе потенциальных инвесторов и застройщиков, планирующих свою хозяйственную деятельность вблизи или на территории ЗСО», – цитирует Филюса Яхина пресс-служба правительства РБ.