В Башкирской столице утром 15 декабря - 10 градусов. Вероятность метелей сохраняется
В Башкирской столице утром 15 декабря - 10 градусов. Вероятность метелей сохраняется Фото: Олег Яровиков
В Башкирской столице утром 15 декабря - 10 градусов. Вероятность метелей сохраняется Фото: Олег Яровиков
УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Уфе утром 15 декабря столбики термометров показывают -10 градусов. Наблюдаются усиление порывов ветра.
Днем температура воздуха в башкирской столице составит -4,-9 градусов, ночью -8,-13.
По прогнозам синоптиков, в республике сохраняется вероятность метелей.
В связи с изношенностью электросетей существует вероятность возникновения нарушения электроснабжения, связанной с обрывом (повреждением) ЛЭП и линий связи. Прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, предупреждает МЧС по РБ.