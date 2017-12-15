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15 декабря Пятница

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В Башкирской столице утром 15 декабря - 10 градусов. Вероятность метелей сохраняется

ОБЩЕСТВО

В Башкирской столице утром 15 декабря - 10 градусов. Вероятность метелей сохраняется Фото: Олег Яровиков

В Башкирской столице утром 15 декабря - 10 градусов. Вероятность метелей сохраняется Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе утром 15 декабря столбики термометров показывают -10 градусов. Наблюдаются усиление порывов ветра.

Днем температура воздуха в башкирской столице составит -4,-9 градусов, ночью -8,-13.

По прогнозам синоптиков, в республике сохраняется вероятность метелей.

В связи с изношенностью электросетей существует вероятность возникновения нарушения электроснабжения, связанной с обрывом (повреждением) ЛЭП и линий связи. Прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, предупреждает МЧС по РБ.

Теги: погода
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