Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

14 декабря в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан. В ходе двухчасового общения руководитель региона обсудил с жителями республики вопросы социальной сферы, развития инфраструктуры и туризма. По итогам приёма Правительству РБ, республиканским министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения.

Так, жительница Архангельского района Айгуль Усманова обсудила с Главой республики вопросы развития сельхозкооперации в регионе. Несколько месяцев назад ей был организован сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Тамыр-102», который объединяет глав КФХ Архангельского, Гафурийского, Зианчуринского, Кармаскалинского и Уфимского районов. Кооператив занимается разведением скота, лошадей, а также переработкой мяса и выпуском деликатесов. Свою продукцию «Тамыр-102» представил руководителю республики на выставке, посвящённой Дню работника сельского хозяйства.

В ходе беседы Айгуль Усманова рассказала о планах сельхозпредприятия и попросила Главу республики оказать содействие в получении грантов на развитие производства. Рустэм Хамитов дал поручение вице-премьеру Правительства РБ – министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову подробно разъяснить заявительнице механизм предоставления грантов, рассмотреть другие возможные способы оказания государственной и иной поддержки.