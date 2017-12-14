Жители пограничной деревни рассказали Рустэму Хамитову о желании жить в Башкортостане Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Жители пограничной деревни рассказали Рустэму Хамитову о желании жить в Башкортостане Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе личного приёма граждан руководителем республики Рустэмом Хамитовым глава Усть-Табасского сельсовета Аскинского района Барый Шарифисламов рассказал о проблеме жителей деревни Усть-Табаска.

По территории населённого пункта проходит граница Башкортостана со Свердловской областью. И улица Черёмушки относится уже к соседнему региону, что создаёт множество неудобств, в частности при операциях с недвижимостью.

На одном из сходов жители единодушно выступили за то, что вся деревня должна находиться в составе Башкортостана. По вопросу изменения границ сельчане обратились в администрации Аскинского района республики и Красноуфимского района Свердловской области. Удалось достичь предварительной договорённости, был предложен новый вариант границы, но окончательного решения пока не принято.

– Люди фактически проживают в Башкортостане, дети учатся в местной школе, ветераны получают пенсии и другие пособия из республиканского бюджета, – сказал Барый Шарифисламов. – Нужно узаконить предлагаемый вариант границы.

Рустэм Хамитов поручил Правительству республики во взаимодействии со Свердловской областью разработать дорожную карту и провести необходимую работу по уточнению и изменению границ.

– Вопрос обязательно будет решён, нужно только время для проведения юридических процедур, – отметил Глава республики.