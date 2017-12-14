УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Комиссия по вопросам помилования при Главе Республики Башкортостан поддержала четыре ходатайства осужденных. Одно из дел связано с лишением свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Инцидент произошел в ходе распития спиртных напитков, между собутыльниками возникла ссора, которая переросла в драку, в результате один из них скончался.

«Ходатайства по преступлениям, связанным со смертью человека, мы поддерживаем крайне редко, — отметил председатель Государственного Собрания Курултая республики Константин Толкачев. — Оно обсуждалось особенно долго и основательно, члены комиссии учли достойный жизненный путь осужденного: участник боевых действий, имеет множество наград, является ветераном труда, до этого трагического случая работал врачом. Вину в совершенном преступлении осознал полностью, раскаялся. К тому же находится в предпенсионном возрасте, имеет проблемы со здоровьем. В целом, после длительного обсуждения мнения членов комиссии склонилось к тому, чтобы поддержать это ходатайство».

В соответствии с установленной процедурой комиссия представляет заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного Главе Башкортостана, который, в свою очередь, вносит представление на имя Президента России.

Всего же на заседании было рассмотрено 12 ходатайств о помиловании, решено поддержать еще три. При их рассмотрении учитывались положительные характеристики, раскаяние, наличие несовершеннолетних детей, отсутствие предыдущих судимостей, мнение уголовно-исполнительной инспекции, положительные планы на будущее.

«Один из ходатайствующих 1990 года рождения скачал из интернета программу, которую затем в ходе проведения сотрудниками оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» продал за 600 рублей. В другом случае женщина, находясь в квартире мужчины, ночью похитила ноутбук, причинив ущерб на сумму около пяти тысяч рублей, которая для потерпевшего не является значительным. С этим преступлением схоже и следующее: женщина, находясь в квартире мужчины, похитила браслет из золота», — рассказал о составах преступлений осужденных спикер регионального парламента.