В Уфе шиномонтаж за два года подорожал на 7% Фото: 2ГИС В Уфе шиномонтаж за два года подорожал на 7% Фото: 2ГИС

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В среднем жителям столицы Башкирии за смену колес в этом году пришлось отдать 1134 рубля. Таковы данные исследования портала 2ГИС.

Как сообщили исследователи, в российских миллионниках работают 11 500 шиномонтажных мастерских. Большинство из них (78%) предоставили сервису информацию о начальной стоимости своих услуг на примере замены шин на четырех колесах диаметром R14. В стоимость входит снятие колес с авто, демонтаж и монтаж резины, балансировка и установка колес на машину.

Первое место среди городов по удорожанию услуг шиномонтажа оказалась Самара — 9%, на втором Пермь — 8%, на третьем Уфа — 7%.

А вот в Москве и Санкт-Петербурге шиномотажные мастерские снизили стоимость на «переобувку»: столица на 4%, северная столица — на 2%.