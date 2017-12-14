Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.14 ↑

EUR 69.46 ↓

14 декабря Четверг

Уфа   °

В Уфе шиномонтаж за два года подорожал на 7%

ОБЩЕСТВО

В Уфе шиномонтаж за два года подорожал на 7% Фото: 2ГИС

В Уфе шиномонтаж за два года подорожал на 7% Фото: 2ГИС

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В среднем жителям столицы Башкирии за смену колес в этом году пришлось отдать 1134 рубля. Таковы данные исследования портала 2ГИС.

Как сообщили исследователи, в российских миллионниках работают 11 500 шиномонтажных мастерских. Большинство из них (78%) предоставили сервису информацию о начальной стоимости своих услуг на примере замены шин на четырех колесах диаметром R14. В стоимость входит снятие колес с авто, демонтаж и монтаж резины, балансировка и установка колес на машину.

Первое место среди городов по удорожанию услуг шиномонтажа оказалась Самара — 9%, на втором Пермь — 8%, на третьем Уфа — 7%.

А вот в Москве и Санкт-Петербурге шиномотажные мастерские снизили стоимость на «переобувку»: столица на 4%, северная столица — на 2%.

Теги: шиномонтаж, Уфа
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть