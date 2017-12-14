УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Башкортостане отметил 115-летие.

20-я Уфимская поверочная палатка торговых мер и весов открылась в декабре 1902 года по инициативе русского ученого Дмитрия Менделеева. В настоящее время Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Башкортостане входит в число крупнейших организаций, подведомственных Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Филиалы и подразделения центра расположены в Стерлитамаке, Нефтекамске, Белорецке, Октябрьском, Бирске, Сибае.

«Как и 115 лет назад, главная задача нашего центра — стоять на страже качества и единства измерений. Мы находимся на острие науки и производства, применяем самые современные методы измерения. С удовольствием делимся своим опытом и знаниями с промышленностью республики, помогаем ей выпускать конкурентоспособную продукцию, стараемся воспитать инженерный персонал», — отметил директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Амран Муратшин.

По его словам, работа предприятия неразрывно связана с промышленной политикой Башкортостана, модернизацией производств, развертыванием новых отраслей и внедрением передовых технологий. Современная техническая оснащенность позволяет ЦСМ Башкортостана активно участвовать в самых прогрессивных российских проектах.