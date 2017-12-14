УГНТУ вошел в число победителей федерального приоритетного проекта Фото: УГНТУ УГНТУ вошел в число победителей федерального приоритетного проекта Фото: УГНТУ

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

УГНТУ вошел в число победителей федерального приоритетного проекта. 14 декабря в Белгороде на межвузовском форуме «Опорные университеты — драйверы развития регионов» были подведены итоги конкурса по отбору университетов в федеральный приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций».

В число победителей конкурса вошел опорный вуз Республики Башкортостан — Уфимский государственный нефтяной технический университет. Всего в отборе участвовал 131 университет, из которых 51 стал участником приоритетного проекта Министерства образования и науки РФ.