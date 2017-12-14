Первый вуз в Башкирии: какую роль он сыграл в подготовке национальных кадров Фото: Книжная палата РБ Первый вуз в Башкирии: какую роль он сыграл в подготовке национальных кадров Фото: Книжная палата РБ

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Когда на территории Башкирии открылся первый вуз и во что он был преобразован. О старейшем институте республики и его роли в подготовке национальных педагогических кадров рассказала газета «Красная Башкирия» в мае 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

В 1909 году в Уфе был организован учительский институт. Ровно через десять лет, в 1919-м он был преобразован в институт народного образования, а затем, в 1929/30 учебном году — «реформирован в Башкирский педагогический государственный институт», — сообщила газета историю создания вуза. В годы советской власти институт усиленно развивался. И к концу 1939-40 учебного года насчитывал на своих пяти факультетах уже более тысячи студентов, а с заочниками — свыше трех тысяч. «В текущем году институт выпускает 410 высококвалифицированных педагогов», — уточняет издание.

В июне 1940 года старейший вуз Башкирии готовился отмечать две юбилейные даты: «30-летие организации учительского института и 10-летие Башкирского государственного педагогического института». В связи с этим ученый совет института наметил специальную программу, которая включала в себя «проведение научной конференции, торжественного юбилейного заседания, организацию выставки показа роста Башпединститута».

Совнарком Башкирии, учитывая особую роль вуза «в деле подготовки национальных педагогических кадров, поддержал решение совета института о проведении юбилейных торжеств», отметили в издании.

Справка. В конце 19 века, когда в России стали ограничивать влияние церкви в образовании, в Уфимской губернии начали открываться русско-башкирские, русско-татарские, русско-чувашские и другие школы. В октябре 1909 года в Уфе появилось первое высшее учебное заведение — Уфимский учительский институт. Тогда среди его студентов не было ни одного башкира или татарина — для поступления в институт приверженцев нетрадиционных христианских направлений, а также мусульман, требовалось специальное разрешение. Ситуация изменилась после революции 1917 года, когда система образования была изменена.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.