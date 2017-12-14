Новогодние каникулы за рубежом: где туристов из Башкирии поджидают холера, малярия, чума Фото: Depositphotos.com Новогодние каникулы за рубежом: где туристов из Башкирии поджидают холера, малярия, чума Фото: Depositphotos.com

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Роспотребнадзор по Башкортостану предупредил путешественников из республики, собравшихся в Новый год отдохнуть за рубежом, о различных заболеваниях, которые они могут «получить в подарок».

Так, в Доминикане туристов «поджидает» холера. Также она регистрируется в Индии, Таиланде, на Кубе.

В число неблагополучных с точки зрения эпидемиологии попали и Вьетнам, Коста-Рика, Таиланд, Индия — там зарегистрирована вспышка малярии.

Лихорадка Денге отмечена во всех странах юго-восточного региона Азии, но особенно в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Сингапуре, Китае, а также в южной Азии: в Индии, Шри-Ланке, Мальдивской Республике; Центральной и Южной Америке, странах Карибского бассейна; в Грузии.

Чума зафиксирована в Китае и США.

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) — на Ближнем Востоке. В частности, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Полный перечень стран и инфекционных заболеваний опубликован на сайте Роспотребнадзора по РБ.

Перед поездкой заграницу санитарные врачи советуют еще раз внимательно ознакомиться с существующими правилами и сделать все необходимые прививки.

Медицинское обслуживание за рубежом не бесплатное, поэтому туристам необходимо застраховаться, ознакомившись при этом с перечнем «страховых» и «нестраховых» случаев. На детей лучше оформить расширенную страховку.