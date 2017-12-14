Роспотребнадзор Башкирии в преддверии Нового года советует внимательно выбирать алкоголь Фото: ИА «Башинформ» Роспотребнадзор Башкирии в преддверии Нового года советует внимательно выбирать алкоголь Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Роспотребнадзор Башкирии в преддверии Нового года советует внимательно выбирать алкоголь. На что необходимо обратить внимание потребителю: во-первых, покупать алкогольную продукцию следует только в стационарных торговых предприятиях. Они должны иметь лицензию на осуществление данного вида деятельности. Запрещена реализация алкоголя в нестационарных торговых объектах, торгово-остановочных павильонах, на оптовых и розничных рынках, дистанционным способом (через интернет).

Второе, следует обратить внимание на стоимость товара: не следует приобретать алкоголь по заниженной цене. Так, цена на водку и ликероводочную продукцию крепостью 40 процентов содержания спирта в готовой продукции должна составлять не менее 194 рублей за бутылку объемом 0,5 л при продаже в розничной торговой сети.

Третье, на что стоит обратить внимание, состояние упаковки: колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки её содержимое не должно вытекать. На упаковке (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) должны быть размещены акцизные марки. Название на марке должно совпадать с названием на этикетке. Кроме того, на марке должна содержаться информация об объёмной доле этилового спирта в продукте (градусах), объем тары в литрах или в дм. куб., которая должна также совпадать с информацией на этикетке. Марка должна быть целой без повреждений.

Необходимо проверить наличие на бутылке (упаковке) даты розлива, которая наносится производителем и должна быть легко читаемой и четкой.

Этикетка должна быть наклеена ровно без разрывов и перекосов и содержать полную информацию на русском языке, которая размещается на потребительской упаковке и должна содержать сведения: о наименовании продукции, о наименовании и местонахождении производителя (юридическом адресе); стране происхождения продукции; декларировании соответствия; государственных стандартах, требованиям которых продукция должна соответствовать; объеме в потребительской таре; наименованиях основных ингредиентов; содержании вредных для здоровья; дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования; содержании этилового спирта; вреде употребления алкогольной продукции для здоровья.

Потребитель имеет право ознакомиться с сопроводительными документами на алкоголь, удостоверяющими легальность его производства и оборота. Это товарно-сопроводительная документация, содержащая информацию по каждому наименованию товара; сведения об обязательном подтверждении соответствия. Все эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона, уточнили в Роспотребнадзоре по РБ.