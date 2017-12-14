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В Башкирии три депутата лишились мандатов

ПОЛИТИКА

В Башкирии три депутата лишились мандатов Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии три депутата лишились мандатов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Три народных избранника Шабагишского сельсовета Куюргазинского района Башкирии лишились своих полномочий. Депутаты забыли подать декларации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и аналогичных данных супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год.

По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, это нарушение попадает под Федеральный закон «О противодействии коррупции». Прокуроры потребовали Совет сельского поселения рассмотреть вопрос о лишении трех депутатов мандатов. Требование удовлетворили.

Теги: депутаты, сведения о доходах
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