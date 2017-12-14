Лилия Гумерова: «Добровольческий корпус Всероссийской акции «Добровольцы - детям» увеличился в два с половиной раза» Фото: council.gov.ru Лилия Гумерова: «Добровольческий корпус Всероссийской акции «Добровольцы - детям» увеличился в два с половиной раза» Фото: council.gov.ru

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова провела итоговое заседание оргкомитета VI Всероссийской акции «Добровольцы — детям». В 2017 году акция прошла под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка».

Мероприятие проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно, начиная с 2012 года. Всего в текущем году в акции приняли участие представители 76 субъектов РФ из восьми федеральных округов.

«Акция — это наглядное свидетельство потенциала общественных и гражданских инициатив в оказании помощи детям и семьям. В благотворительном марафоне в этом году приняли участие более семи миллионов человек, по сравнению с предыдущим годом на 1,8 миллиона человек больше», — отметила Лилия Гумерова.

Она сообщила, что добровольческий корпус акции в этом году увеличился почти в два с половиной раза и составил более двух миллионов человек. «В рамках проведенных мероприятий была оказана помощь детским домам, организованы праздники для приемных и патронатных семей, флешмобы, конкурсы с вовлечением детей-сирот, ребят с инвалидностью и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сказала сенатор.

Парламентарий подчеркнула, что главная идея форума заключается в объединении общественных, государственных организаций, а также волонтеров для помощи детям, остающимся в трудной жизненной ситуации. «Всё это имеет сегодня большое значение. Президент РФ Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца и волонтера. И это решение, несомненно, способствует развитию добровольческого движения в стране, а самое главное — поможет объединить все лучшие практики регионов по развитию добровольчества и волонтерства», — считает Лилия Гумерова.